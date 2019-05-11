رياضة | دكرنس يحتفل بالتأهل للقسم الثاني بحضور ياسمين الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يحتفل بالتأهل للقسم الثاني بحضور ياسمين الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل نادى دكرنس الرياضى بنهاية الموسم الرياضى ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بحضور مجلس الإدارة و مسئولى مجلس ومدينة دكرنس والعديد من الشخصيات العامة والرياضية بمركز دكرنس .

الحفل شهد حضور شرفى للإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب والتى تولت تقديم فقرات الحفل وسط حضور كبير من أهالى وأعضاء نادى دكرنس الرياضى . Advertisements الحفل شهد تكريم الفريق الأول بالنادى بمناسبة تأهله لدورى القسم الثانى ثم تكريم فريق مواليد ٩٩ و ٢٠٠١ بمناسبة حصولهم على المركز الأولى بدورى المناطق . ثم شهد الحفل تكريم فرق الألعاب الفردية مثل الكاراتيه والجمباز والملاكمة و الكونغ فو . وتم خلال الحفل تسليم كافة مستحقات ومكافأت اللاعبين والأجهزة الفنية فى أمسية رمضانية جميلة .

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