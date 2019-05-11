رياضة | طارق مصطفى يكشف أبرز نقاط القوة في نهضة بركان قبل نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق مصطفى يكشف أبرز نقاط القوة في نهضة بركان قبل نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق مصطفى نجم الزمالك السابق والمدير الفني السابق لفريق سريع وادي زوم المغربي عن توقعاته لمباراة لفريق نهضة بركان المغربي أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية الافريقية يومي 19 و26 من الشهر الجاري.

وتابع "نهضة بركان يُجيد بشكل كبير في الكرات الثابتة والتي تعتبر أخطر الأسلحة على الإطلاق بسبب طول القامات وكباقي أندية شمال افريقيا الكرات العرضية هي طريقهم الأول لتسجيل الأهداف وهو ما يفرض على الزمالك الرقابة الصارمة وتكرار ما حدث في مباراة النجم الساحلي الأخيرة".

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وأكمل "أجسام لاعبي فريق نهضة بركان ليست قوية ولا يمتازوا بالتدخلات العنيفة وهم فريق منظم بشكل كبير على المستوى الدفاعي والهجومي ولا يلعبوا بعشوائية".