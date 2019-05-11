رياضة | طارق مصطفى يكشف أبرز نقاط القوة في نهضة بركان قبل نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق مصطفى يكشف أبرز نقاط القوة في نهضة بركان قبل نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف طارق مصطفى نجم الزمالك السابق والمدير الفني السابق لفريق سريع وادي زوم المغربي عن توقعاته لمباراة لفريق نهضة بركان المغربي أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية الافريقية يومي 19 و26 من الشهر الجاري.
وتابع "نهضة بركان يُجيد بشكل كبير في الكرات الثابتة والتي تعتبر أخطر الأسلحة على الإطلاق بسبب طول القامات وكباقي أندية شمال افريقيا الكرات العرضية هي طريقهم الأول لتسجيل الأهداف وهو ما يفرض على الزمالك الرقابة الصارمة وتكرار ما حدث في مباراة النجم الساحلي الأخيرة".
وأكمل "أجسام لاعبي فريق نهضة بركان ليست قوية ولا يمتازوا بالتدخلات العنيفة وهم فريق منظم بشكل كبير على المستوى الدفاعي والهجومي ولا يلعبوا بعشوائية".
وعن أهم اللاعبين بين صفوفهم، قال "التوجولي كودجو فودوه الذي يلعب في خط الهجوم، ولاعب الوسط بكر الهلالي، والمهاجم حمدي لعشير كلهم لاعبين مميزين بشكل كبير".
وعن ملعب اللقاء، قال "الملعب يتسع إلى 15 ألف متفرج فقط والجمهور هناك قمة في الاحترام وواثق من عدم حدوث أي مشكلة أو أزمة مع لاعبي الزمالك، وليس كما تردد أن الملعب يتسع لأعداد كبيرة ولكن لا يتعدى إلا 15 ألف متفرج ".