رياضة | محمد صلاح: أتمني أن يقف الحظ بجانبنا في نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: أتمني أن يقف الحظ بجانبنا في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، سعادته بالفوز التاريخي على برشلونة والعبور على حسابه للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي برشلونة قد فاز على الأحمر بثلاثية نظيفة على الكامب نو قبل أن يعود نادي ليفربول ويحقق ريمونتادا تاريخية على ملعبه برباعية نظيفة في غياب صلاح وفيرمينو.

Advertisements

وتحدث محمد صلاح خلال تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول، عن التأهل التاريخي على حساب برشلونة حيث قال: "ما حدث كان أمرًا لا يصدق، فى النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا حجزنا بطاقة التأهل للمباراة النهائية من ملعب الأولمبيكو معقل روما الإيطالي".

وتابع: "لكن الشعور كان مختلفاً وله نكهة خاصة عندما حققنا الفوز على برشلونة لاسيما أن المباراة كانت على ملعبنا وأمام جماهيرنا".

وأكمل حديثه: "الصعود لنهائى دورى أبطال أوروبا للعام الثانى على التوالي أمر رائع ومذهل، وأتمنى أن يقف الحظ بجانبنا للفوز باللقب".