رياضة | لاسارتي يطمئن على عمرو جمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يطمئن على عمرو جمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على آخر تطورات برنامج تأهيل عمرو جمال مهاجم الفريق الذي يعاني من الإصابة في العضلة الأمامية.

وحرص لاسارتي على الاطلاع علي سير البرنامج التأهيلي للاعب بعد أن قطع عمرو خطوات كبيرة في طريق العودة إلي التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته للتدريبات.

ويؤدي عمرو جمال تدريبات تأهيلية في الجيم يوميا بجانب تدريبات الجري حول الملعب وذلك لتجهيزه للمرحلة القادمة.