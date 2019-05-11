رياضة | برنامج خاص لتجهيز لاعبي الأهلي لمباريات الحسم في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج خاص لتجهيز لاعبي الأهلي لمباريات الحسم في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا خاصا لتجهيز اللاعبين لاستكمال مشوار مسابقة الدوري خاصة أن الفريق امامه مواجهات حاسمة في رحلة الحفاظ على اللقب.

وحرص اليخاندرو على التنسيق مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بشأن الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة التي سيحصل عليها اللاعبون هذا الشهر الذي يشهد خوض 3 منافسات قوية في الدوري بجانب لقاء سموحة المقرر له العاشرة مساء اليوم السبت علي ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

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وينتظر الأهلي مواجهة انبي يوم 18 مايو الجاري قبل مواجهة الإسماعيلي يوم 22 من الشهر ذاته ثم مواجهة المقاولون يوم 28 مايو الجاري.

ويتطلع الجهاز الفني للحفاظ على اعلى معدلات اللياقة البدنية للاعبين وذلك من خلال التدريبات الاستشفائية التي يحصل عليها اللاعبون عقب خوض المباريات بجانب الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة التي تشهدها التدريبات اليومية.