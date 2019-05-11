رياضة | النصر في مهمة صعبة أمام الحزم من أجل استعادة لقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر في مهمة صعبة أمام الحزم من أجل استعادة لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق النصر السعودي ضيفا ثقيلا على الحزم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على ملعب "الرس".

ويسعى العالمي لخطف نقاط المباراة الثلاث من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري السعودي واستكمال رحلة استعادة اللقب الغائب عن خزينة النادي منذ 2015.

ويطمح فريق الحزم في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الليلة أمام النصر من أجل تعزيز آماله في البقاء بين أندية الصف الأول بدوري المحترفين السعودي.

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وشهدت قائمة النصر مفاجأة سارة للجماهير حيث استدعى روي فيتوريا المدير الفني للفريق المهاجم المغربي نور الدين أمرابط للتواجد في مباراة اليوم وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وتأمل جماهير العالمي في كسر عقدة ملعب " الرس" التي لازمت الفريق خلال ال7 مواجهات التي خاضها في ضيافة الحزم، حيث لم يحقق النصر سوى فوز وحيد على أصحاب الأرض، كان في آخر مواجهة جمعت الفريقين في 3 نوفمبر من عام 2010 بخماسية مقابل هدفين.

وتقام مباراة الحزم والنصر في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قنوات السعودية الرياضية ksasports.

ويتربع فريق النصر على صدارة لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة من 28 مباراة وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال، فيما يحتل الحزم المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.