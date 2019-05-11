رياضة | الأهلي يتسلم تقرير تفصيلي من ألمانيا عن حالة نيدفيد وسعد سمير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتسلم تقرير تفصيلي من ألمانيا عن حالة نيدفيد وسعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تقرير طبي من البروفسيور الألماني فايلر الذي اجرى جراحة غضروف الركبة لكريم نيدفيد لاعب الفريق كما أشرف على برنامج تأهيل سعد سمير مدافع الفريق في ألمانيا حيث يعاني اللاعب من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.

وشهد التقرير شرحا تفصيليا لحالتي الثنائي في الوقت الحالي والخطوات العلاجية والتأهيلية التي قطعها في ألمانيا خلال فترة تواجدهما سويا هناك قبل عودتهما مؤخرًا بجانب التطرق إلي الفترة الحالية بعد عودة الثنائي إلى القاهرة ومع بدء تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي داخل النادي على هامش مران الفريق الجماعي اليومي.