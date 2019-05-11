إعلان القوائم النهائية للمرشحين لجوائز دوري الخليج العربي

قالت وكالة الانباء الرسمية الإماراتية "وام"، إن لجنة دوري المحترفين أعلنت عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز دوري الخليج العربي لثماني فئات مختلفة تعتمد على التصويت وذلك بعد انتهاء مدة التصويت التي بدأت في الخامس من مايو الجاري وانتهت في العاشر منه على الموقع الالكتروني المخصص للجائزة بمشاركة ممثلي الأندية /كابتن ومدرب الفريق/ و الإعلام و الجماهير.

وحسب النتائج النهائية لقائمة المرشحين في الفئات الخمس التي تم تحديدها بناء على ترشيحات لجنة الاختيار المكونة من عبد الحميد المستكي وإسماعيل راشد وعبدالرحمن محمد وماجد العويس و سبيت خاطر وعلي سعيد الكعبي وعامر عبدالله وخالد بيومي يتنافس على جائزة الكرة الذهبية /أفضل لاعب إماراتي/ كل من علي مبخوت وخلفان مبارك من الجزيرة وأحمد خليل من شباب الأهلي .

فيما انحصرت المنافسة في جائزة الكرة الذهبية /أفضل لاعب أجنبي/ بين إيغور كورونادو وويلتون سوارس من الشارقة وسيباستيان تاجليبو من الوحدة .

أما جائزة القائد لأفضل مدرب فيتنافس عليها كل من عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة و رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي وأيمن الرمادي مدرب عجمان .

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وفي جائزة الفتى الذهبي /أفضل لاعب واعد من مواليد 1998 فما فوق/ ضمت القائمة النهائية كلا من علي صالح من الوصل وخليفة الحمادي من الجزيرة ومحمد خلفان من العين .. فيما تأهل للمرحلة النهائية في جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كل من خالد عيسى من العين ومحمد الشامسي من الوحدة وعادل الحوسني من الشارقة.

وترشح للمرحلة النهائية لجائزة أفضل منصة رقمية رياضية كل من سبورت فور أوول و حدث الرياضة و يلا سيلفي بعد حصولها على أكبر عدد من النقاط في مرحلتي التقييم ثم التصويت.

وشهدت جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير وأجمل هدف في الموسم منافسة بين الجماهير واعتمدت الجائزة الأولى على ترشيح الجماهير للاعبها المفضل عبر صفحات التواصل الاجتماعي للجنة دوري المحترفين فيما خصصت الثانية للتصويت لأفضل هدف من قائمة مكونة من 5 أهداف تم نشرها في جميع الحسابات الرسمية للجنة.

وجاءت الترشيحات لصالح كل من خالد عيسى /العين/ وادريس فتوحي /دبا/ و إيغور كورونادو / الشارقة/ وذلك في جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير فيما انحصر اللقب في جائزة أجمل هدف في الموسم بين خميس إسماعيل / الوصل/ ومايكل أورتيغا / بني ياس / و تسوكاسا شيوتاني / العين/.