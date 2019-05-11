انت الان تتابع الأهلي يتطلع لتعزيز تصدره قمة الدوري أمام سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
الأهلي
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق سموحة، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة الليلة محتلا صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة، وذلك بعد تحقيق الفريق الأحمر فوزًا غاليًا في الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ولعب الأهلي قبل مواجهة سموحة 29 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، وتلقى الهزيمة فى مثلها.
بينما يحتل سموحة المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة خلف الجونة صاحب المركز التاسع بفارق نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وخسر في 14، وتعادل في عشر مواجهات. الأهلي يدخل تلك المباراة ويطمح في مواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة جدول مسابقة الدوري الممتاز،
الأهلي يدخل تلك المباراة ويطمح في مواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة جدول مسابقة الدوري الممتاز، وتخطي خطوة جديدة تقربه من تحقيق لقب المسابقة المحلية للمرة الثالثة على التوالي والـ41 في تاريخه.
على الجانب الآخر يدخل سموحة تحت قيادة التوأمين حسام وإبراهيم حسن، ويطمحان في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي خاصة في ظل الحالة السيئة التي يعيشها الفريق السكندري خلال الفترة الأخيرة، ومحاولة الهروب من مسابقة صراع الهبوط المشتعل، ويرغب لاعبو سموحة في تحقيق مفاجأة لتكون الدافع للفريق قبل نهاية مسابقة الدوري بأسابيع قليلة.
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