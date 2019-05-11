انت الان تتابع الأهلي يتطلع لتعزيز تصدره قمة الدوري أمام سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق سموحة، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة الليلة محتلا صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة، وذلك بعد تحقيق الفريق الأحمر فوزًا غاليًا في الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ولعب الأهلي قبل مواجهة سموحة 29 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، وتلقى الهزيمة فى مثلها.

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بينما يحتل سموحة المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة خلف الجونة صاحب المركز التاسع بفارق نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وخسر في 14، وتعادل في عشر مواجهات. الأهلي يدخل تلك المباراة ويطمح في مواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة جدول مسابقة الدوري الممتاز،