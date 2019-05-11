انت الان تتابع حسام حسن أمام الأهلي.. بين الانتصارات والانكسارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تعد مباراة اليوم ذات طعم خاص لحسام حسن، الذي يسعى دائمًا لأن يقدم أفضل أداء أمام النادي الأهلي، وفيما يلي نستعرض ماذا قدم العميد أمام نادي القرن؟

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم السبت، لقاء النادي الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي أمام نظيره سموحة بقيادة العميد حسام حسن، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه الدولي التونسي علي معلول من ضربة جزاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، وكان يدرب الأمواج الزرقاء حينها طارق يحيى.

الأهلي -حامل اللقب- يدخل مواجهة اليوم وهو متصدر جدول الدوري برصيد 67 نقطة، جمعها من 29 مباراة (فاز 21 - تعادل 4 - خسر 4)، بفارق نقطتين عن بيراميدز و4 نقاط عن الزمالك، في المقابل يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة. وتعد مباراة اليوم ذات طعم خاص لحسام حسن، الذي يسعى دائمًا لأن يقدم أفضل أداء

الأهلي -حامل اللقب- يدخل مواجهة اليوم وهو متصدر جدول الدوري برصيد 67 نقطة، جمعها من 29 مباراة (فاز 21 - تعادل 4 - خسر 4)، بفارق نقطتين عن بيراميدز و4 نقاط عن الزمالك، في المقابل يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

وتعد مباراة اليوم ذات طعم خاص لحسام حسن، الذي يسعى دائمًا لأن يقدم أفضل أداء أمام النادي الأهلي، وفيما يلي نستعرض ماذا قدم العميد أمام نادي القرن؟

سبق لحسام مواجهة الأهلي مرات عديدة منها 11 كلاعب، ونال حسام من الشباك الحمراء في أول مواجهة يقف فيها وجها لوجه أمام الأهلي، فسجل هدفين في انتصار الزمالك في القمة 3-1 في الدور الثاني من الدوري موسم 2000-2001.

وحقق حسام حسن 4 انتصارات كلاعب أمام الأهلي جميعها بالقميص الأبيض للزمالك، ولم يتعادل سوى مرة واحدة كانت مع الترسانة بنتيجة 1-1 في سبتمبر 2006.

وخسر العميد 6 مرات، أبرزها لقاء 6-1 الشهير، وكانت الهزيمة الأخيرة بالقميص الأزرق للترسانة 3-2 في فبراير 2007، وسجل حسام إجمالا 5 أهداف في شباك الأهلي منها 4 مع الزمالك وواحد مع الترسانة.

العميد مدرباوتشير الأرقام إلى أنه منذ عمل حسام حسن في مجال التدريب بعد اعتزاله في عام 2007 خاض 22 مباراة أمام النادي الأهلي الذي لعب له على مدار 22 عامًا، حيث قاد العميد 5 أندية أمام الأحمر وهي الزمالك والمصري ومصر المقاصة والاتحاد السكندري والمصرية للاتصالات وبيراميدز، وسيكون سموحة الفريق السابع.

وحصد حسام حسن 5 انتصارات ضد الأهلي جميعها أمام مدربين أجانب بالتخصص، وهم البرتغالي مانويل جوزيه والإسباني خوان كارلوس جاريدو والهولندي مارتن يول والأوروجواياني مارتن لاسارتي، وتعادل العميد أمام الأهلي في 8 مباريات (بينها مواجهة فاز بعدها الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية)، في المقابل خسر حسام حسن 9 مواجهات.

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بدأت مواجهات حسام حسن ضد الأهلي في 13 أغسطس 2008، عندما كان مدربًا للمصري وفاز بثنائية نظيفة لمحمد جابر وأحمد شديد قناوي، وكان مانويل جوزيه مدربًا للأحمر وقتها، ثم التقى العميد مع الأهلي مرة أخرى في نفس الموسم 2008 – 2009، ولكن هذه المرة مع الاتصالات وخسر بنتيجة 2-1.

ومع الزمالك، لعب حسام ضد الأهلي أول مباراة قمة بعد توليه مهمة الأبيض بأيام في موسم 2008-2009 وتعادل سلبيا، ثم تعادل في مباراة الدور الثاني للدوري موسم 2008 – 2009 بنتيجة (3-3)، قبل أن يخسر لقاء ثمن نهائي كأس مصر في نفس العام بنتيجة (3-1).

وفي موسم 2010 – 2011، تعادل حسام حسن مع الأهلي عندما كان مدربًا للزمالك في لقاء الدور الأول للدوري دون أهداف، ثم تعادل في الدور الثاني بهدفين لكل منهما، وقاد العميد المصري لفوز حزين أمام الأهلي بنتيجة 3-1 يوم الأول من فبراير 2012، وهو اللقاء الذي شهد وفاة 72 مشجعًا بعد نهايته، كما خسر العميد مع مصر المقاصة ضد الأهلي في موسم 2013 – 2014 بنتيجة 2-1.

وفي مطلع موسم 2014 – 2015، تعادل العميد حين كان مدربًا للزمالك مع الأهلي دون أهداف في مباراة السوبر المصري قبل أن يخسر بضربات الترجيح، وفي نفس الموسم لعب حسام وهو مدير فني للاتحاد السكندري ضد الأحمر، وحقق أكبر انتصاراته بنتيجة 4-1 على جاريدو ثم خسر في الإسكندرية بالدور الثاني بهدف نظيف.

وعاد حسام حسن لقيادة المصري في موسم 2015 – 2016، حيث تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما في الدور الأول للدوري، ثم فاز حسام في الدور الثاني يوم 13 يونيو 2016 بنتيجة 3-2 على مارتن يول، وهو آخر انتصار حققه العميد على الأهلي.

وفي موسم 2016 – 2017، خسر حسام حسن بنتيجة 3-1 في الدور الأول للدوري ثم تعادل مع الأهلي بنتيجة 1-1 في الدوري الثاني، قبل أن يسقط العميد في نهائي كأس مصر بنتيجة 2-1.

وخسر حسام حسن لقاء الدور الأول للدوري موسم 2017 – 2018 بثنائية دون رد، ثم سقط في مباراة السوبر المصري بهدف نظيف في الإمارات، قبل أن يتعرض لهزيمة جديدة في لقاء الدور الثاني للدوري بهدفين نظيفين.

كما تلقى العميد الهزيمة التاسعة له أمام الأهلي في لقاء الدور الأول هذا الموسم حين كان يقود المصري، وخسر العميد (2-0) وكان يقود الأهلي حينها الفرنسي باتريس كارتيرون.

وشهدت آخر المواجهات لحسام حسن أمام المارد الأحمر، تحقيق الفوز الخامس له على الأهلي، وذلك حين قاد نادي بيراميدز هذا الموسم في لقاء الجولة الثامنة، وكانت المباراة الأولى لمارتن لاسارتي، وفاز العميد بهدفين مقابل هدف، على استاد الدفاع الجوي.

