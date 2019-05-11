انت الان تتابع الأهلي يصطدم بالزمالك في قمة سوبر اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

كرة اليد

يواجه فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم السبت، في المباراة الختامية لبطولة النخبة لسوبر اليد، والتي تقام بين الفرق الأربعة الأولى فى ترتيب جدول الدوري للموسم الحالي، وذلك على ملعب استاد صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، بينما يلعب فريقا طلائع الجيش ثالث الدوري للموسم الحالي مع فريق سبورتنج رابع الدوري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على نفس الملعب، وكان الأهلي قد فاز على طلائع الجيش، في المباراة الأولى، بينما فاز الزمالك على سبورتنج.

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ويأمل الزمالك في تحقيق الثلاثية هذا الموسم بالفوز ببطولة النخبة، بعد تتويجه بموسم ناجح بفوزه ببطولتي الدوري والسوبر الإفريقي، ومن ثم التأهل لبطولة كأس العالم للأندية التى تنظمها السعودية في سبتمبر المقبل. ويعتمد الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني باسم السبكي، على كتيبة الكوماندوز المعتادة التي تمثل العناصر