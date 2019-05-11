انت الان تتابع الأهلي يصطدم بالزمالك في قمة سوبر اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
كرة اليد
يواجه فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم السبت، في المباراة الختامية لبطولة النخبة لسوبر اليد، والتي تقام بين الفرق الأربعة الأولى فى ترتيب جدول الدوري للموسم الحالي، وذلك على ملعب استاد صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، بينما يلعب فريقا طلائع الجيش ثالث الدوري للموسم الحالي مع فريق سبورتنج رابع الدوري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على نفس الملعب، وكان الأهلي قد فاز على طلائع الجيش، في المباراة الأولى، بينما فاز الزمالك على سبورتنج.
ويأمل الزمالك في تحقيق الثلاثية هذا الموسم بالفوز ببطولة النخبة، بعد تتويجه بموسم ناجح بفوزه ببطولتي الدوري والسوبر الإفريقي، ومن ثم التأهل لبطولة كأس العالم للأندية التى تنظمها السعودية في سبتمبر المقبل. ويعتمد الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني باسم السبكي، على كتيبة الكوماندوز المعتادة التي تمثل العناصر
ويأمل الزمالك في تحقيق الثلاثية هذا الموسم بالفوز ببطولة النخبة، بعد تتويجه بموسم ناجح بفوزه ببطولتي الدوري والسوبر الإفريقي، ومن ثم التأهل لبطولة كأس العالم للأندية التى تنظمها السعودية في سبتمبر المقبل.
ويعتمد الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني باسم السبكي، على كتيبة الكوماندوز المعتادة التي تمثل العناصر الأساسية للمنتخب الوطني، وهم حارس المرمى محمد السيد عبد المطلب وأحمد الأحمر ويحيى خالد وكريم أيمن ومصطفى دونجل ويحيى الدرع وأكرم يسري.
في المقابل يسعى الأهلي تحت قيادة فنية جديدة بعد تعيين الإسباني فرانسيسكو خافيير، للفوز بلقب السوبر تعويضًا لخسارته السوبر الإفريقي والدوري الممتاز، وأخيرًا بطولة إفريقيا للأندية، وتحقيق الفوز الأول على الزمالك بعد خسارته في أربع مواجهات متتالية أمام الأبيض خلال الموسم الحالي.
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