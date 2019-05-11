انت الان تتابع القوة الضاربة تقود التشكيل المتوقع للأهلي ضد سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

الأهلي

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريق سموحة، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة الليلة مُحتلا صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة، لعب 29 مباراة حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مثلها، بينما يحتل سموحة المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، حيث لعب 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وخسر 14، وتعادل في عشر مواجهات.

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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة. خط الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي - وليد أزارو. الأهلي يدخل تلك المباراة ويطمح في مواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة جدول مسابقة الدوري