الان تتابع نيمار يغادر باريس سان جيرمان قريبا.. إلى أين؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
أوردت تقارير متخصصة أن أيام النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جرمان قد قاربت على النهاية، فالتقارير في إسبانيا تشير إلى أنه بانتظار عرض “قياسي” من أحد كبار أوروبا.
وذكرت صحيفة “سبورت” أن نيمار قد “حزم حقائبه”، في إشارة إلى قراره المؤكد بالرحيل، وأنه ينتظر عرضا هو “الأغلى في التاريخ” من ريال مدريد الإسباني، لينضم إلى صفوفه الموسم المقبل بمقتضى صفقة ستكون الأغلى بالتاريخ، حسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن نيمار يتوق لإنهاء “كابوس” باريس سان جرمان، الذي انتقل لصفوفه عام 2017، مقابل صفقة ضخمة بلغت 222 مليون يورو، قبل أن يخفق في الوصول معه إلى أي إنجاز أوروبي.
وأشارت صحيفة “صن” أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، قد ينضم هو الآخر لصفوف الفريق “الملكي”، في محاولة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى إعادة هيكلة النادي، الذي عانى كثيرا هذا الموسم.
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