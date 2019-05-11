نيمار يغادر باريس سان جيرمان قريبا.. إلى أين؟

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أوردت تقارير متخصصة أن أيام النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جرمان قد قاربت على النهاية، فالتقارير في إسبانيا تشير إلى أنه بانتظار عرض “قياسي” من أحد كبار أوروبا.

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وذكرت صحيفة “سبورت” أن نيمار قد “حزم حقائبه”، في إشارة إلى قراره المؤكد بالرحيل، وأنه ينتظر عرضا هو “الأغلى في التاريخ” من ريال مدريد الإسباني، لينضم إلى صفوفه الموسم المقبل بمقتضى صفقة ستكون الأغلى بالتاريخ، حسب الصحيفة.

وفي وقت سابق، أكدت تقارير أن نيمار لن يعود إلى ناديه السابق برشلونة ، الأمر الذي دفعه للتفكير جديا في ريال مدريد، الغريم الأزلي للنادي الكتالوني، والذي يسعى لتنفيذ تغييرات جذرية تعيده إلى الواجهة، بعد إخفاقه في بطولات الموسم الحالي. وقالت الصحيفة إن نيمار يتوق لإنهاء “كابوس” باريس سان جرمان، الذي انتقل لصفوفه عام 2017، مقابل صفقة ضخمة بلغت 222 مليون يورو، قبل أن يخفق في الوصول معه إلى أي إنجاز أوروبي.