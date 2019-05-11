الارشيف / اخبار الرياضه

نيمار يغادر باريس سان جيرمان قريبا.. إلى أين؟

0 نشر
mohamad turki 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع يغادر باريس سان جيرمان قريبا.. إلى أين؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أوردت تقارير متخصصة أن أيام النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جرمان قد قاربت على النهاية، فالتقارير في إسبانيا تشير إلى أنه بانتظار عرض “قياسي” من أحد كبار أوروبا.

Advertisements

وذكرت صحيفة “سبورت” أن نيمار قد “حزم حقائبه”، في إشارة إلى قراره المؤكد بالرحيل، وأنه ينتظر عرضا هو “الأغلى في التاريخ” من  الإسباني، لينضم إلى صفوفه الموسم المقبل بمقتضى صفقة ستكون الأغلى بالتاريخ، حسب الصحيفة.

وفي وقت سابق، أكدت تقارير أن نيمار لن يعود إلى ناديه السابق ، الأمر الذي دفعه للتفكير جديا في ريال مدريد، الغريم الأزلي للنادي الكتالوني، والذي يسعى لتنفيذ تغييرات جذرية تعيده إلى الواجهة، بعد إخفاقه في بطولات الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن نيمار يتوق لإنهاء “كابوس” باريس سان جرمان، الذي انتقل لصفوفه عام 2017، مقابل صفقة ضخمة بلغت 222 مليون يورو، قبل أن يخفق في الوصول معه إلى أي إنجاز أوروبي.

وبرررت التقارير أن نيمار “متشوق” للعودة إلى ، وهو الدوري الذي وصل فيه نيمار للتألق الحقيقي، قبل انتقاله للدوري الفرنسي.

وأشارت صحيفة “صن” أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، قد ينضم هو الآخر لصفوف الفريق “الملكي”، في محاولة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى إعادة هيكلة النادي، الذي عانى كثيرا هذا الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيمار يغادر باريس سان جيرمان قريبا.. إلى أين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا