الامارات | كلوب: محمد صلاح كان جيداً في احتفالات الفوز على برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: محمد صلاح كان جيداً في احتفالات الفوز على برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي أن ثلاثي الفريق، المصري محمد صلاح، وأندي روبرتسون وجوردان هندرسون، سيكونوا جاهزين لمباراة، غدًا الأحد، أمام وولفرهامبتون، ويأتي ذلك بعدما غاب اللاعب المصري عن مباراة فريقه أمام برشلونة بعد أن تعرض لإصابة قوية في رأسه في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي، أمام نيوكاسل يونايتد،

وتابع الموقع الرسمي، أنه مع ذلك يأمل كلوب أن الثلاثي سيكون متوفرًا في لقاء الثلاثي أمام وولفرهامبتون، وشارك الثلاثي بالفعل في تدريبات الفريق، ومع ذلك سيظل البرازيلي فيرمينو غائبًا عن البطولة مع وجود مشكلة في العضلات.

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وقال المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول: «أشهر 3 كلمات تقال هذا الأسبوع في غرفة الملابس، إنه مجرد ألم»، وأضاف الألماني: «من المهم أن يتعلم اللاعبون الشباب هذا، لقد قلت لهم هذا بالفعل، هندرسون قال، إنه مجرد ألم، روبرتسون قال، إنه مجرد ألم، ولكن كانت آلامهم قوية بالفعل».

وتابع: «للأسف فيرمينو لن يكون متوفرًا، لأنه لم يتمكن من التعامل مع الألم، لم يعد قادرًا على تنشيط عضلاته بعد الآن، أصاب بعض الأعصاب أو ما شابه»، وأكد المدير الفني الألماني: «فيرمينو لن يكون متوفرًا أمام وولفرهامبتون، لكن لدينا وقت لكي يتعافى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ويجب أن يكون ذلك كافيًا».

واختتم كلوب تصريحاته بقوله: «محمد صلاح بدا جيدًا جدًا، حتى في الاحتفالات بعد مباراة برشلونة، لأكون صادقًا، اللاعب على مدار يومين، كان يركض في الخارج، وشارك في تدريبات اليوم».