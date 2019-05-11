الامارات | صن البريطانية: نهاية مشوار محمد النني مع الأرسنال

شكرا لقرائتكم خبر عن صن البريطانية: نهاية مشوار محمد النني مع الأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن مشكلة محمد النني مع مدرب الأرسنال قد اقتربت من نهايتها بعدما ذكرت صحيفة “صن” أن مشوار اللاعب مع الفريق الإنجليزي سينتهي مع نهاية الموسم الجاري، حيث أن اللاعب سيغادر خارج الدوري الإنجليزي متوجهاً إلى نادي إنجليزي أخر.

وقالت صحيفة "صن" إن نادي بوردو الفرنسي مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط، الذي عانى كثيرا تحت إشراف المدير الفني الحالي لأرسنال يوناي إيميري، ولم يشارك النني هذا الموسم سوى في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، معظمها جاءت كبديل في مباريات أمام فرق "صغيرة".

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وسبق أن أمضى النني، الذي خاض مباراة 67 مباراة دولية، وشارك بمونديال روسيا مع "منتخب الفراعنة"، 3 سنوات مع بازل قبل انتقاله إلى الأرسنال عام 2016، وأكدت الصحيفة أن مدرب بوردو الحالي، البرتغالي باولو سوسا، أبدى رغبته بالتعاقد مع النني، الذي سبق أن عمل معه في بازل السويسري قبل 4 مواسم.

وأشارت المصادر طبقا لموقع سكاي نيوز، إلى أن النني، 26 عاما، سيرحل عن أرسنال نهاية الموسم، ويبدو أن بوردو هو الخيار الأقوى حاليا، كي يعود اللاعب للعب بشكل أساسي.

وعانى بوردو بالدوري الفرنسي هذا الموسم، ويقبع بالمركز 14 حاليا، الأمر الذي دفع سوسا للإعلان عن خطة تغيير صيفية، يأمل بها تعزيز الفريق.