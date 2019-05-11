شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: أتمنى عدم هزيمة سموحة من الأهلي بضربة جزاء ظالمة كالعادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن تخوفه من التحكيم خلال مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، والتي تنطلق في العاشرة مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب عامر، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيس وك»: «سموحة يغيب عنها عدد ليس بقليل من نجومة في كرة القدم اليوم في مباراتة مع الأهلي ولكن ثقتنا فيمن يلعب اليوم بلا حدود، ونثق في روح الفريق القتالية التي يستمدها اللاعبين من الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن وسوف نكون ندا قويا للأهلي ونتمني ألا نهزم بضربة جزاء ظالمة كما هي العادة في مباراياتنا مع الأهلي والزمالك هذا الموسم على أقل تقدير».