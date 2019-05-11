شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حَكَماً للقاء الأهلي وسموحة.. ومحمد عادل لبتروجت والجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إسناد إدارة مباراة الأهلي وسموحة، والمقررة في العاشرة مساء اليوم السبت، إلى الحَكَم أمين عمر.

ويعاون «عمر» كل من محمود أبوالرجال ويوسف البساطي، ومحمود رشدي حَكَمًا رابعًا، وكل من محمود ناجي وعبدالعزيز السيد حَكَمًا خامسًا.

وفيما يخص مباراة بتروجت وطلائع الجيش، فيديرها الحَكَم محمد عادل، ويعاونه محمد عبدالمجيد وأسامة عبداللطيف، وعمر حلاوة حَكَمًا رابعًا، وكل من محمد سلامة ومحمود دسوقي.