شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يؤكد موافقة اتحاد الكرة على تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام فريق الإنتاج الحربي، والذي كان مقررًا إقامته الأربعاء المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، وجّه «منصور» الشكر إلى اتحاد الكرة المصري بسبب تأجيل اللقاء لمنح الفرصة للزمالك للاستعداد لخوض ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي، المقرر إقامته 19 مايو الحالي في المغرب، كما أشار «منصور» إلى أن هناك محاولات لتعديل موعد مباراة الزمالك أمام الداخلية، والمقررة إقامتها الأحد المقبل.