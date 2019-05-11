شكرا لقرائتكم خبر عن بطل «الريمونتادا» ينتظر كتابة التاريخ مجددًا لليفربول أمام ولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدخل نادي ليفربول مباراة الغد أمام ولفرهامبتون تحت شعار «الفوز ثم الفوز ثم الفوز»، فخسارته أو تعادله يعنيان خسارته الدوري الإنجليزي دون النظر لنتيجة مانشستر سيتي، المتصدر بفارق نقطة واحدة، أمام برايتون.

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وقد يعول ليفربول على بطل موقعة برشلونة، قائد الريمونتادا الحمراء، ديفوك أوريجي، في فك شفرة دفاعات الذئاب حين يواجههم للمرة الثالثة هذا الموسم.

ومن بين الجيل الحالي، فإن «أوريجي» هو هداف الفريق أمام ولفرهامبتون برصيد هدفين، أحرزهما خلال مواجهتي الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسمين الماضي والحالي، واللتين انتهتا بالنتيجة نفسها، وهي هزيمة ليفربول بهدفين لهدف.

ويأمل «أوريجي» في هز شباك الذئاب مجددًا، غدًا الأحد، فيما يتمنى ألا يتكرر ذلك مع تكرار النتيجة التي صاحبت هدفيه السابقين.