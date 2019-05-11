شكرا لقرائتكم فتوى رمضان.. أحمد كريمة: عملى بالأزهر لم يمنعنى من تشجيع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر لمعرفة رأيه فى بعض الأمو التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. وكشف كريمة فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن هوية الفريق الذى يقوم بتشجيعه قائلا: "أنا أستاذ شريعة وهذا لم يمنعنى من تشجيع الزمالك من 50 سنة دون تعصب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتوى رمضان.. أحمد كريمة: عملى بالأزهر لم يمنعنى من تشجيع الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.