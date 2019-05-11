شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى الغائبين عن مواجهة سموحة يتدربون فى نهار رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض لاعبو الأهلى الغائبين عن مباراة الفريق أمام سموحة مراناً في الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وكان الفريق قد دخل معسكرا مغلقا أمس الجمعة استعدادا لمواجهة سموحة التي تقام في العاشرة مساء اليوم السبت علي استاد بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر ان مارتن لاسارتي قد اصطحب 20 لاعبا في معسكر مباراة سموحة وهم "شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن أشرف، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن" .