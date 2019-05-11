شكرا لقرائتكم الجهاز الطبى وراء عدم مشاركة بوطيب مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسببت رؤية الجهاز الطبى للزمالك فى استبعاد المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض من المشاركة فى المباريات منذ تعرضه لإصابة فى الركبة أمام الإسماعيلى يوم 18 من شهر أبريل الماضى فى المباراة التى جمعت الفريقان على استاد الجيش بالسويس.

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كشف مصدر بالزمالك إن بوطيب كشف جاهزيته للجهاز الفنى فى أكثر من مناسبة خلال الفترة الأخيرة للعودة للمشاركة مع الفريق ولكن الجهاز الطبى شدد للاعب ضرورة عدم المجازفة وانتظار إنهاء برنامج تأهيله بالكامل من إصابة الركبة حتى يعود للفريق بأفضل صورة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية فى الجولة الـ32 من بطولة الدورى المحدد لها غدا الأحد وسيحسم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض مدى إمكانية الاستعانة بخالد بوطيب وفقا لمدى قدرته على المشاركة فى تدريبات الفريق اليوم السبت.