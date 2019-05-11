شكرا لقرائتكم بدء النشاط الرياضي بدمنهور في جميع الألعاب المختلفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله وبالتنسيق مع إدارة النشاط الرياضي بقيادة محمد هنداوي عن بدء مدارس الألعاب الرياضية المختلفة بالنادي للموسم الرياضي الجديد. ومن جانبه أكد محمد هنداوي مدير إدارة النشاط الرياضي، أن الهدف من بدء النشاط الرياضي هو الأرتقاء بالمستوي الفني والبدني لجميع أشبال النادي. Advertisements



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