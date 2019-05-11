شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة .. الكرات الثابتة سلاح لاسارتى لحصد الثلاث نقاط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادى الأهلي جلسات مع لاعبي الفريق قبل مباراة سموحة المرتقبة فى العاشرة مساء الليلة ضمن الجولة رقم 32 لبطولة الدوري الممتاز.

وحرص لاسارتى على التحدث إلى رمضان صبحي ووليد أزارو وجونيور أجاي وجيرالدو ، عن اهدار الكرات السهلة وضرورة استغلال الفرص أمام مرمى المنافس لعلاج تلك الأزمة حتى يتمكن الفريق من تحقيق الانتصارات.

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فيما تركزت جلسات المدير الفني مع لاعبي الأهلي حول ضرورة الاستفادة من الكرات الثابتة وكذلك الضربات الركنية.

ويلتقى الاهلى نظيره سموحة على استاد بتروسبورت الليلة ويسعى لحصد النقاط الثلاث للحفاظ على صدارة الدورى والذى يعتلى قمته برصيد 67 نقطة.