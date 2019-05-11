شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي ضد سموحة اليوم السبت 11 / 5 / 2019 والقنوات الناقلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد سموحة اليوم السبت 11 / 5 / 2019 والقنوات الناقلة



يلتقى فريق الأهلي نظيره سموحة في العاشرة من مساء اليوم، السبت،11 / 5 / 2019 على ملعب بتروسبورت، فى المواجهة المقرر إقامتها بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة اليوم السبت 11 / 5 / 2019 والقنوات الناقلة



وتنقل قناة "اون سبورت" المباراة على الهواء مباشرة مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة وذلك بعد تحقيق الفريق الأحمر فوزا غاليا فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ولعب الأهلى قبل مواجهة سموحة 29 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما.