راشد المنصورة فى الإسماعيلي 3 سنوات.. والاخميمي فى الطريق...

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جدة - عمرو شويل نجح مسئولي الإسماعيلي فى الحصول علي توقيع احمد راشد مدافع فريق المنصورة لمدة ثلاث مواسم ونصف تمهيدا للإعلان عن الصفقة بعد الاتفاق علي الامور المادية مع مجلس ادارة المنصورة الذي طلب 2 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن اللاعب الذي طلب نادي طنطا ضمه بعد الصعود للدوري الممتاز .
ويعتبر راشد من أكثر لاعبي فريق المنصورة مشاركة في مباريات دوري القسم الثاني هذا الموسم .
فيما دخلت صفقة انتقال خالد الاخميمي لاعب غزل المحلة لقلعة الدراويش في الأمطار الأخيرة للحصول على توقيع اللاعب فى ظل الاتفاق النهائى على المقابل المادى حيث طلب مسئولي غزل المحلة الحصول علي 3 ملايين جنية للاستغناء عن كابتن الفريق فيما عرض مسئولي الاسماعيلي مليون جنيه للحصول علي خدمات اللاعب صاحب ال24 عاما .
وستشهد الأيام المقبلة جلسة مفاوضات جديدة بين مسئولي غزل المحلة ومسئولي الإسماعيلي لحسم صفقة انتقال الاخميمي للدراويش.
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