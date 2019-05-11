شكرا لقرائتكم الزمالك يحصد أكثر من 21 مليون جنيه حال الفوز بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إخطاراً إلى نادى الزمالك بحجم المكافآت المحددة للفائز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والوصيف .

وتأهل الزمالك إلى نهائى الكونفدرالية على حساب نظيره النجم الساحلى التونسى بعد الفوز بمجموع المباراتين بهدف نظيف أحرزه كهربا ، حيث سيواجه نهضة بركان المغربى فى نهائى البطولة.

Advertisements

وتعتبر القيمة المالية المحددة لصاحب المركز الأول مليون و250 ألف دولار أى ما يوازى حوالى 21 مليون و400 ألف جنيه مصر ، فيما سيحصل صاحب المركز الثانى على 650 ألف دولار أى ما يوازى حوالى 11 مليون جنيه.

وضرب الزمالك موعدا فى نهائى الكونفدرالية مع نهضة بركان المغربى يوم 19 من مايو الجارى فى المغرب ، على أن يقام لقاء الإياب فى برج العرب يوم 26 من مايو الجارى أيضا.