شكرا لقرائتكم بيراميدز وكينو يظهران في دراما رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في لقطة طريفه من نوعها في الحلقة الخامسة من مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمى، الذي يذاع بشكل حصرى على قناة DMC، ظهر اسم فريق بيراميدز في إحدى المشاهد التي تدور أحداثها حول عودة أبطال المسلسل بالزمن إلى العصر الفرعوني ، وجاء على لسان النجم أحمد فهمي حينما أشار إلى أحد الفراعنة قائلا : " مش ده الشعار بتاع نادي بيراميدز" ليرد عليه النجم محمد عبد الرحمن : "تصدق عندك حق ، ينفع تجيبو كينو الاهلي والنبي"

مسلسل "الواد سيد الشحات" كتابة وتأليف كلا من مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع العمل أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى منذ ارتباطهما ، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.

ويعد كينو أحد أبرز لاعبي الدوري المصري في الفترة الحالية وشارك بأهدافه الحاسمة في اعتلاء نادي بيراميدز المركز الثالث حتى الآن في سباق الدوري وكان أهم أهداف البرازيلي في شباك النادي الأهلي في مباراة الدوري الثاني التي انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد