شكرا لقرائتكم لاعب الزمالك الشاب يطالب الإدارة بصرف عقده السنوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب يوسف على لاعب الزمالك الشاب تفعيل عقده المالى مع القلعة البيضاء وفقا للمقابل المالى الذى تم الاتفاق عليه وقت إتمام اجراءات شرائه من ناديه السابق المصرية للاتصالات.

وفوجؤى اللاعب الملقب بـ"رونالدو" بحصوله على راتب شهرى فقط من الزمالك وعدم حصوله على عقد سنوى كما كان متفق عليه بعد إشراكه مع فريق الشباب مواليد 97 فى الموسم الحالى.

جدير بالذكر أن يوسف على ابن شقيقة اللاعب محمود عبد الحكيم لاعب المصرى وبتروجت السابق.