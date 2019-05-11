شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الأهلى من مباراة سموحة يؤدون مرانا فى التتش قبل الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى لاعبو الأهلى الغائبون عن مباراة الفريق أمام سموحة مرانهم فى الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وكان الفريق قد دخل معسكرا مغلقا أمس الجمعة استعدادا لمواجهة سموحة التى تقام فى العاشرة مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت فى الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن مارتن لاسارتى اصطحب 20 لاعباً فى معسكر مباراة سموحة وهم: "شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ومحمد هانى وعلى معلول وأحمد فتحى وأيمن أشرف، ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن".