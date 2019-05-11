شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الأهلى من مباراة سموحة يؤدون مرانا فى التتش قبل الإفطار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى لاعبو الأهلى الغائبون عن مباراة الفريق أمام سموحة مرانهم فى الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وكان الفريق قد دخل معسكرا مغلقا أمس الجمعة استعدادا لمواجهة سموحة التى تقام فى العاشرة مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت فى الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.
يذكر أن مارتن لاسارتى اصطحب 20 لاعباً فى معسكر مباراة سموحة وهم: "شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ومحمد هانى وعلى معلول وأحمد فتحى وأيمن أشرف، ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن".
كانت هذه تفاصيل خبر مستبعدو الأهلى من مباراة سموحة يؤدون مرانا فى التتش قبل الإفطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.