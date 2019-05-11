شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية وراء ابتعاد بوطيب عن الزمالك منذ إصابة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن رؤية الجهاز الطبى للفريق وراء ابتعاد المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض عن المشاركة، منذ تعرضه لإصابة فى الركبة أمام الإسماعيلى يوم 18 من شهر أبريل الماضى، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الجيش بالسويس.

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وأوضح المصدر ذاته أن بوطيب كشف جاهزيته للجهاز الفنى فى أكثر من مناسبة خلال الفترة الأخيرة للعودة للمشاركة مع الفريق، لكن الجهاز الطبى شدد للاعب ضرورة عدم المجازفة وانتظار إنهاء برنامج تأهيله بالكامل من إصابة الركبة حتى يعود للفريق بأفضل صورة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية فى الجولة الـ32 من بطولة الدورى المحدد لها غدا الأحد وسيحسم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض مدى إمكانية الاستعانة بخالد بوطيب وفقا لمدى قدرته على المشاركة فى تدريبات الفريق اليوم السبت.