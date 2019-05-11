شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. ماذا يفعل حسام حسن عند مواجهة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مواجهات حسام حسن مع الأهلى ندية وحماسا كبيرا منذ أول مواجهة بينهما، وخاصة أنه يجيد اللعب أمام الكبار.
ويلتقى اليوم السبت الأهلى مع نظيره سموحة فى إطار مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدورى.
وقبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، نرصد تاريخ مواجهات حسام حسن المدير الفنى لسموحة أمام الأهلى:
- أندية قادها حسام حسن أمام الأهلى : 6
- عدد مباريات حسام حسن أمام الأهلى : 21
- فوز حسام حسن : 5 مباريات
- خسارة أندية العميد: 10 لقاءات
- التعادل: 6 مباريات
- سجل اللاعبون مع العميد: 25 هدفا
- اهتزت شباك الأندية التى دربها العميد أمام الأهلى : 23 مرة
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