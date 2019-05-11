شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. وليد أزارو.. للشياكة عنوان "بره الملعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الدولى المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى أن يدخل قلوب الجماهير الأهلاوية عندما اندمج مع اللاعبين وظهر بمتسوى جيد ونجح فى إحراز العديد من الأهداف المؤثرة للفريق الأحمر .

وبالرغم من أن وليد أزارو يطوله العقم التهديفى، إلا أنه سرعان ما يستعيد مستواه بفضل الفنيات والخبرات التى يتمتع بها النجم المغربى.

كما يهتم أزراو بلعب الكرة فهو ايضا يهتم بمظهره الشخصى، حيث نجد ظهوره فى العديد من المناسبات خارج الملعب بجانب من الشياكة بالكاجوال والفورمال التى يرصدها ”الخليج 365” فى اللقطات التالية :



وليد أزارو بالجينز

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وليد أزارو على النيل



وليد أزارو بالاسود



وليد ازارو بالبدلة



وليد أزارو بالكاجوال