أزارو وأجاى ورمضان يتصدرون نصائح لاسارتى قبل مواجهة سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، على عقد أكثر من جلسة مع لاعبى الفريق قبل مباراة سموحة الليلة فى الجولة الـ32 للدورى الممتاز.
جلسات لاسارتى مع لاعبي الأهلي تركزت حول عدة نقاط مهمة ظهرت فى تدريبات الفريق الماضية، وأبرزها التدريب على الضربات الثابتة وضرورة الاستفادة منها، وكذلك الاستفادة من الضربات الركنية.
كما حرص المدير الفنى للأهلى على عقد عدة جلسات مع بعض لاعبى الفريق، أمثال رمضان صبحى ووليد آزارو وجونيور أجاى وجيرالدو، وتحدث معهم خلال عن ضرورة استغلال الفرص أمام مرمى المنافس، خاصة أن الفريق أهدر خلال الفترة الماضية فرصاً كثيرة ولابد من علاج تلك الأزمة حتى تتحقق الانتصارات.
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