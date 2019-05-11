شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحصل على توقيع "راشد" المنصورة ويعرض مليون جنيه لضم "أخميمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو النادى الإسماعيلى على توقيع أحمد راشد مدافع فريق المنصورة وأكثر لاعبى الفريق مشاركة فى مباريات الفريق بدورى القسم الثانى هذا الموسم لمدة ثلاثة مواسم ونصف، تمهيداً للإعلان عن الصفقة بعد الاتفاق على الأمور المادية مع مجلس إدارة المنصورة الذى طلب الحصول على 2 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن اللاعب الذى طلب نادى طنطا ضمه بعد الصعود للدورى الممتاز .

وفى المقابل دخلت صفقة انتقال خالد الأخميمى لاعب غزل المحلة لقلعة الدراويش فى ساعات الحسم، وذلك بعدما طلب مسئولو غزل المحلة من مجلس إدارة الإسماعيلى ضرورة الحصول على ثلاثة ملايين جنيه من أجل الاستغناء عن كابتن فريق غزل المحلة، فى الوقت الذى عرض فيه مسئولى الإسماعيلى مليون جنيه من للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ24 عاما .

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة جلسة مفاوضات جديدة بين مسئولى غزل المحلة والإسماعيلى لحسم صفقة انتقال الأخميمى للإسماعيلى.