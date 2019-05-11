شكرا لقرائتكم خبر عن "بقاء جروس وتحذير رمضانى ومكافآت".. كيف يستعد الزمالك لنهائى الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لخوض نهائى الكونفدرالية الأفريقة أمام نهضة بركان المغربى يومى 19و 26 مايو الجارى "ذهابا وإيابا" للتتويج باللقب لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء.

وشملت إجراءات الزمالك استعدادا لنهائى الكونفدرالية عدة طرق نرصدها فى التقرير التالى..

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نفى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وجود خلافات بينه وبين السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، مشددًا على أن العلاقة بينهما رائعة، وذلك بعد الأنباء التى ترددت بشأن وجود أزمات بين رئيس النادى والمدير الفنى السويسرى.

وقال مرتضى منصور، خلال الجلسة التى جمعته بلاعبى الزمالك، "العلاقة بينى وبين جروس محترمة جدًا، الأمر ليس له علاقة بالضحك، جروس مدرب محترم، وقاد فرق كبرى، والعلاقة بينى وبينه بها احترام متبادل"، مدللاً على صحة كلامه بتصريحه السابق بأن جروس هو الملك داخل المستطيل الأخضر".

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وأضاف رئيس الزمالك، "الفريق حقق نتائج جيدة بفضل الله ثم مجهود الجهاز واللاعبين الرجال، أقول للمتربصين ابعدوا عن الزمالك، جروس لن يرحل، والعلاقة بينى وبينه مستقرة.. هدف كهربا فى النجم الساحلى كان وش السعد على الزمالك".

حذر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لاعبى الفريق من تناول الوجبات الدسمة على مائدة الإفطار طوال شهر رمضان المعظم، من أجل الحفاظ على لياقتهم، خاصة فى ظل ضغط المباريات فى الفترة الحالية.

وشدد جروس على اللاعبين بضرورة تناول وجبات خفيفة على مائدة الإفطار، والتى لا تحتوى على سعرات حرارية عالية، خاصة أنه سيتابع اوزان اللاعبين خلال الأيام المقبلة.

كما قرر رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور صرف مكافأة الصعود لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، وقدرها 100 ألف جنيه لكل لاعب، بعد تخطى الفريق عقبة النجم الساحلى التونسى فى دور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب تعادله سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت فى تونس، بعد فوزه ذهابًا على استاد برج العرب بالإسكندرية، بهدف دون رد، أحرزه محمود كهربا لتحفيز اللاعبين إلى الحصول على اللقب الأفريقى.