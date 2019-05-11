شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضمن أكثر من 10 ملايين جنيه من الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الزمالك إخطاراً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بحجم المكافآت المحددة لصاحب المركز الأول والثانى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تأهل الفريق الأبيض إلى دور النهائى خلالها على حساب النجم الساحلى التونسى بعد الفوز بمجموع المباراتين 1 / 0، وسيلتقى الأبيض مع نهضة بركان المغربى فى دور النهائى من منافسات البطولة.

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وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن القيمة المالية المحددة لصاحب المركز الأول مليون و250 ألف دولار، ما يوازى حوالى 21 مليون و400 ألف جنيه مصر، وسيحصل صاحب المركز الثانى على 650 ألف دولار ما يوازى حوالى 11 مليون جنيه.

ويلتقى الزمالك فى الذهاب مع نهضة بركان المغربى يوم 19 من شهر مايو الجارى فى المغرب على أن يقام لقاء الإياب فى برج العرب يوم 26 من الشهر ذاته.