الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الداخلية

يواصل نادي الزمالك استعداداته ويستأنف تدريباته استعدادا لمباراة الداخلية بالدوري الممتاز، بعد أن حصل اللاعبون على راحة لمدة يوم، بعد الفوز الثمين الذي حققه لاعبي الأبيض على وادي دجلة في مباراة الخميس المنقضي التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف وحيد لنظيره.

وكان مجلس إدارة الأبيض قد تقدم بطلب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل موعد مواجهة الداخلية إلى الإثنين أو الثلاثاء، خاصة وأن الفارس الأبيض يرتبط بلقاء بالكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة البركان، ومن المقرر أن يتلقى الأبيض قرار الاتحاد النهائي خلال الساعات القليلة القادمة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 63 نقطة، ويأتي بعد النادي الأهلي المتصدر بجدول الترتيب برصيد 67 ويليه فريق بيراميدز في المرتبة الثانية برصيد 65 نقطة.