أجيري يستقر على ضم نبيل دونجا ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة أجيري ضم لاعب فريق بيراميدز، نبيل دونجا إلى قائمة المنتخب النهائية استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2019، التي تقام في ضيافة مصر وتنطلق في 21 من شهر يونيو المقبل وتستمر حتى 19 من شهر يوليو القادم.

وجاء ذلك بعد المستوي الجيد والتألق الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية مع فريقه “بيراميدز”، فضلا عن تألق اللاعب في معسكر المنتخب الأخير لمباراتي نيجيريا والنيجر، مما جعل أجيري يستقر على ضم دونجا إلى قائمة المنتخب بشكل نهائي بجانب طارق حامد ومحمد النني “لاعب أرسنال الإنجليزي”.

أما عن موقف عمرو السولية من الانضمام إلى القائمة النهائية للفريق والمشاركة بين صفوف المنتخب في أمم إفريقيا 2019، فلم يستقر أجيري على ذلك ولم يكشف حتى الوقت الراهن عن موقف اللاعب النهائي.