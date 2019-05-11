الإصابة تبعد الونش عن لقاء الداخلية

بعد الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك في لقاء وادي دجلة، والتي أدت إلى توجهه إلى أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية لوضع جبيرة على أنفه.

يغيب اللاعب عن مباراة الداخلية المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والذي يحتل بها الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وكانت تلك الإصابة قد تسببت في خروج اللاعب بين شوطي لقاء وادي دجلة واستبداله باللاعب محمد عبد الغني ومغادرته لملعب المباراة، وبالرغم من أن الجهاز الطبي للفريق أكد قدرة اللاعب على المشاركة في اللقاء القادم بقناع، إلا أن الجهاز الفني يري إراحة اللاعب خلال اللقاء المقبل، للاطمئنان على صحة اللاعب.