تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 11/5/2019 بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 11 مايو 2019 ببطولة الدوري المصري الممتاز، ويشهد اليوم مباراتي الأهلي وسموحة على ملعب بتروسبورت وطلائع الجيش وبتروجيت على ستاد الجيش.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

وتقام تلك المباراة في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت المملكة السعودية، ويستضيفها ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ32 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة طلائع الجيش وبتروجيت

ويستضيفها ستاد الجيش بالسويس في تمام العاشرة مساءا بالتوقيت المحلي للقاهرة، ويسعى فريق الطلائع إلى الفوز باللقاء وخطف الثلاث نقاط للبقاء بالبطولة والتخلص من شبح الهبوط والخروج من المسابقة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الممتاز

وتقوم قنوات النيل للرياضة وأون سبورت بنقل مباريات الدوري المصري الممتاز الليلة.