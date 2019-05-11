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موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم السبت 11/5/2019 بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

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لقاء جديد يستعد له النادي الأهلي في رحلة مواصلة الانتصارات والتتويج باللقب، والذي يستضيفه ستاد بتروسبورت أمام فريق سموحة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين ببطولة الممتاز.

ويدخل الفريق الأحمر اللقاء وهو محتل لمركز الصدارة بجدول الترتيب برصيد 67 نقطة، بعد الفوز على فريق النجوم بثنائية نظيفة دون رد أو مقابل للأخير.

ويقام اللقاء على ملعب بتروسبورت في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت الموافق 11 من شهر مايو الجاري، ومن المقرر أن تقوم قنوات أون سبورت والنيل بإذاعة اللقاء مباشرة وتقديم استوديو تحليلي لأحداث اللقاء قبل انطلاق المباراة وبعدها.

وصرح المدير الفني للمارد الأحمر، مارتن لاسارتي مؤكدا صعوبة المباراة، خاصة وأن الفريق الأحمر يسعى إلى حصد الثلاث نقاط والمنافسة على البطولة والتتويج بها، في ظل رغبة الفريق السكندري في الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية للبقاء في المسابقة.

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