رئيس الزمالك يوضح ما يشفع لجروس حتى وإن لم يتوّج ببطولة

أبدى رئيس الزمالك رضاه عن المستوى الذي يظهر به عبد الله جمعة، ظهير أيسر فريقه خلال الموسم الجاري.

أضاف رئيس الزمالك ـ عبر مقطع فيديو نشرته قناة ناديه على موقع يوتيوب في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة ـ :"عبد الله جمعة اكتشاف جروس حتى ولو لم يحصل على بطولة في سويسرا أو السعودية أو في حياته يكفي أنه اكتشف أفضل ظهير أيسر في مصر".

وأتم حديثه بالإشارة إلى إنه كان يُشك في إمكانية عبد الله جمعة من تنفيذ دوره الجديد فهو ليس طويل القامة كما كان ينشط في مركز الجناح مع المصري البورسعيدي ولكنه أثبت أنه لاعب موهوب في أي مكان بحسب حديث رئيس...