موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون الحاسمة في البريميرليج.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. وموقف مشاركة صلاح بعد الإصابة

كتب: ضياء السقا

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره وولفرهامبتون، في الرابعة عصر الأحد، في الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة توتنهام، بعدما أطاح ببرشلونة من نصف النهائي، برباعية نظيفة في لقاء الإياب.

ويسعى الريدز لتحقيق الفوز على الوولفز العنيد، على أمل تعثر مانشستر سيتي، الذي سيواجه برايتون في نفس التوقيت، لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 1990.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 94 نقطة، متأخرا عن مانشستر سيتي، المتصدر بفارق نقطة واحدة، فيما يأتي وولفرهامبتون سابعا بـ57 نقطة.

موقف مشاركة صلاح بعد الإصابة

من جانبه، أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، جاهزية محمد صلاح لمواجهة وولفرهامبتون الحاسمة.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية في رأسه أمام نيوكاسل، في الجولة الماضية من البريميرليج، ليسقط مغشيا عليه إثر إصطدامه بالحارس، ولم يستكمل اللقاء وخرج على نقالة.

وحرمت الإصابة الفرعون المصري من مواجهة برشلونة في إياب الدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات صحفية، إن صلاح أصبح جاهزا لمواجهة الذئاب، بعد تعافيه تماما من إصابة الرأس، ونفس الأمر لروبتسون، فيما يستمر غياب البرازيلي فيرمينيو.

وفي سياق متصل، عاد الفرعون للمشاركة في تدريبات فريقه، ومن المنتظر أن يقود تشكيلة الريدز الأساسية أمام الوولفز.

ويحتل صلاح المركز الأول بترتيب الهدافين بـ22 هدفا، يليه ساديو ماني وأجويرو بـ20 هدفا، لكل منهما.

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وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى.

تشكيل وغيابات ليفربول

يغيب عن ليفربول أدم لالانا ونابي كايتا وفيرمينيو للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد

فينالدوم- هندرسون- شاكيري

ساديو ماني - أوريجي- محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD1.