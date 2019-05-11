تقرير.. 12 مباراة تمنح التفوق لـ"ريان" على ثلاثي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام

في يناير الماضي قرر أحمد ياسر ريان الخروج من الأهلي بحثًا عن الحصول على فرصة للمشاركة بصورة مستمرة في ظل خروجه باستمرار عن الظهور مع المارد الأحمر.



ريان خلال فترة الانتقالات الشتوية قرر الرحيل للجونة على سبيل الإعارة، لينجح صاحب الـ21 عامًا في فرض نفسه بين الأبرز سواء في صفوف ناديه أو بين صفقات يناير.



لاعب الأهلي المعار لصفوف الجونة، نجح في التفوق بفضل أهدافه على ثلاثي هجوم الأهلي (وليد أزارو - مروان محسن - صلاح محسن)، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

أحمد ياسر ريان



استطاع ريان خلال 11 مباراة في مسابقة الدوري مع الجونة أن يسجل ستة أهداف كان آخرها بالتسجيل في شباك المقاولون العرب.



ريان افتتح أهدافه مع الجونة بالتسجيل أمام الإنتاج الحربي ثم الداخلية وبيراميدز وبتروجيت والنجوم وأخيرًا المقاولون العرب.



* التفوق على ثلاثي الأهلي

وليد أزارو

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رغم حصول المغربي الدولي وليد أزارو على لقب هداف الدوري مع الأهلي في الموسم الماضي إلا أن أرقامه تراجعت حيث لم يسجل سوى خمسة أهداف خلال هذه النسخة من البطولة المحلية.



أزارو شارك مع الأهلي في 18 مباراة محلية أحرز خمسة أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة.



مروان محسن



استطاع مروان محسن مهاجم فريق الأهلي خلال هذا الموسم أن يشارك في 14 مباراة في مسابقة الدوري.



صاحب الـ30 عامًا نجح في تسجيل خمسة أهداف كما صنع ثلاث تمريرات حاسمة في البطولة المحلية.



صلاح محسن



خاض صلاح محسن خلال هذا الموسم في مسابقة الدوري 11 مباراة مع الأهلي لم يسجل سوى هدفين فقط.



آخر أهداف صاحب الـ 20 عامًا كان أمام حرس الحدود في إطار الجولة الرابعة في مباراة انتهت نتيجتها بفوز الأحمر بنتيجة (2-0).