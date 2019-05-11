محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم السبت، من الأسبوع الـ32 للدوري الممتاز.



وقامت لجنة الحكام بتعيين أمين عمر حكماً لمباراة الأهلي وسموحة ضمن الأسبوع الـ32 من الدوري العام.



ويلتقي الأهلي بسموحة مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب استاد بتروسبورت.

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ويعاون أمين عمر في المباراة كلاً من محمود أبو الرجال ويوسف البساطي، ومحمود رشدي حكماً رابعاً، ومحمود ناجي وعبد العزيز السيد حكماً خامساً.



بينما يُدير محمد عادل مباراة بتروجيت وطلائع الجيش في الأسبوع ذاته، ويعاونه محمد عبد المجيد وأسامة عبد اللطيف.



ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز 13 برصيد 35 نقطة.