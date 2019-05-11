تقرير.. الأهلي يبحث عن التفوق الـ12 أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يخوض الأهلي تحدي جديد في مشواره المحلي عندما يواجه فريق سموحة في مباراة من المقرر أن تقام على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع الـ32 ببطولة الدوري العام.

ويبحث الأهلي عن تعزيز الصدارة حيث يتواجد الفريق الأحمر في صدارة الدوري برصيد 67 نقطة، في المقابل يحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.

مباراة الدور الأول، شهدت تفوق الأهلي بالفوز بهدف دون رد، ليكون هذا الانتصار هو الأول للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأحمر.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، تاريخ مباريات الأهلي أمام سموحة والتي بدأت منذ موسم (2010 - 2011):

- (2010 - 2011):

بدأ الأهلي مبارياته أمام سموحة من خلال الجولة 13 حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتكرر التعادل بين الطرفين مجددًا خلال هذا الموسم وتحديدًا في الجولة 28 بعدما انتهت المباراة بنتيجة (2-2).

- (2012 - 2013):

شهد هذا الموسم تلقي الأهلي خسارته الأولى من سموحة بعدما تفوق الأخير بهدف دون رد في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الثالث.

وفي الدور الثاني، وتحديدًا في الجولة 12 حقق الأهلي انتصاره الأول على سموحة بعد الفوز بهدفين دون رد في الأسبوع الثاني عشر.

- (2013 -2014):

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عاد الأهلي ليواصل تفوقه للمباراة الثانية على التوالي بالفوز أمام سموحة بهدفين دون رد في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الثالث.

وفي الدور الثاني، تعادل سموحة أمام الأهلي بهدف لكل جانب، ليتجدد المواجهة بين الفريقين في المرحلة الأخيرة لتحديد بطل الدوري لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي ليتوج الأحمر بلقب الدوري.

- (2014 -2015):

حقق الأهلي فوزًا على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ12، في المقابل انتهت نتيجة الدور الثاني بالتعادل الإيجابي (1-1).

- (2015 -2016):

تلقى الأهلي خسارة هيّ الأكبر خلال تاريخ مبارياته أمام سموحة بعدما فاز الفريق السكندري بثلاثة أهداف دون رد في لقاء جاء ضمن الأسبوع الثامن.

وتمكن الأهلي من الرد في لقاء الدور الثاني بالفوز بثلاثة أهداف لهدف في إطار منافسات الأسبوع الـ25.

- (2016 - 2017):

شهد هذا الموسم تفوق الأهلي مرتين خلال هذه النسحة من مسابقة الدوري حيث فاز الأحمر على سموحة في لقاء الدور الأول بهدف دون رد، ثم بنتيجة (4-2) في لقاء الدور الثاني.

- (2017 -2018):

في الموسم الماضي استطاع الأهلي في لقاء الدور الأول أن يفوز بهدفين مقابل هدف إلا أن سموحة تمكن من فرض نتيجة التعادل السلبي في مباراة الجولة 31 من الدور الثاني.