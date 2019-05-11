تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي بشكل كبير، على تشكيل الفريق، لمباراة سموحة في مسابقة الدوري الممتاز. ويستضيف الأهلي نظيره سموحة ضمن مباراة الجولة رقم 32 في مسابقة الدوري بملعب استاد بتروسبورت. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط: رمضان صبحي- عمرو السولية- حمدي فتحي- صالح جمعة- جيرالدو. الهجوم: وليد أزارو.

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