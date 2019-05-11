مباريات السبت.. الأهلي يصطدم بسموحة.. ومواجهة نارية بالدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا عن أهم وأبرز مباريات بالدوريات المختلفة لليوم السبت الموافق 11 مايو 2019. الدوري الألماني لايبزيج× بايرن ميونيخ - الموعد 15:30 مساءً- القناة الناقلة beIN SPORTS HD 5. الدوري الإيطالي فيورنتينا × ميلان - الموعد 20:30 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4. Advertisements الدوري الفرنسي أنجيه × باريس سان جيرمان - الموعد 16:00 مساءً- القناة الناقلة beIN SPORTS HD 6. الدوري المصري بتروجيت × طلائع الجيش - الموعد 22:00 مساءً - القناة الناقلة On Sport HD2. الأهلي × سموحة - الموعد 22:00 مساءً - القناة الناقلة On Sport HD.

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