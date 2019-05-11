ثورة في حراسة مرمى إٍسبانيا

كشف استطلاع أجرته صحيفة آس أن غالبية الإسبان يفضلون كيبا أريزابالاغا لحراسة مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم على حساب ديفيد دي خيا الأساسي في “لاروخا” منذ كأس أمم أوروبا 2016.

وبحسب الاستطلاع الذي نشر السبت، أكد 91.69% من إجمالي 23 ألفاً و469 شخصاً شاركوا في الاستبيان، أنهم يفضلون حارس تشيلسي صاحب الـ24 عاماً ليكون الخيار الأول لمدرب المنتخب لويس إنريكي.

وفي المقابل، ما زال 8.31% يثقون في حارس مانشستر يونايتد الذي لم يقدم أفضل مستوياته خلال البطولات الدولية الأخيرة مع إسبانيا وكان أداؤه متخطبا مع “الشياطين الحمر”.

وخاض أريزابالاغا مباراته الأولى مع المنتخب الأول في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 تحت إمرة المدرب السابق جولين لوبيتيغي في ودية أمام كوستاريكا حافظ خلالها على نظافة شباكه، وبعدها خاض ثلاث مباريات أخرى مع “لاروخا”.

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لكن تظل أكبر إنجازات الحارس الشاب مع منتخبات الناشئين التي فاز معها بكأس أمم أوروبا تحت 19 سنة في عام 2012 وبلغ النهائي في نسخة 2017 تحت 21 عاماً.

من جانبه، بدأ استدعاء دي خيا (28 عاماً) للمنتخب الأول في 2012، ولكنه لم يبدأ مسيرته إلا في 7 يونيو (حزيران) 2014 أمام السلفادور في مباراة لعب سبع دقائق منها.

خاض دي خيا حتى الآن مع “لاروخا” 39 مباراة، لكن أداؤه كان محل انتقادات خاصة في عامي 2016 و2018.

ومع منتخبات الناشئين، توج حارس أتلتيكو مدريد سابقا ببطولة كأس أمم أوروبا تحت 21 عاماً مرتين في 2011 و2013 ، وتحت 17 سنة مرة في 2007.